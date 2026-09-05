Ravello. Il sindaco Vuilleumier alla 51ma edizione della Summer School di Fisica Matematica

Il sindaco, Paolo Vuilleumier, è intervenuto questa mattina nell’auditorium di Villa Rufolo dove è in corso, fino all’11 settembre, la 51ma edizione della Summer School di Fisica Matematica, diretta da Giuseppe Saccomandi.

Un appuntamento prestigioso nel panorama della ricerca scientifica internazionale, promosso con il supporto del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Matematica Applicata e patrocinata dall’Università degli Studi di Salerno.

L’evento, organizzato dal Gruppo Nazionale per la Fisica Matematica dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica, rappresenta un’occasione unica per ricercatori e studiosi di tutto il mondo.

“Un magnifico esempio di come Ravello sia divenuta meta privilegiata di eventi prestigiosi legati alla convegnistica, e un appuntamento fisso della nostra città che lo scorso anno, in occasione della 50ma edizione, abbiamo voluto premiare con un riconoscimento”, ha sottolineato il primo cittadino nel suo intervento.

La scuola, punto di riferimento dal 1976 per la formazione avanzata in fisica matematica, si rivolge principalmente a dottorandi e giovani ricercatori, offrendo loro l’opportunità di seguire lezioni introduttive tenute da alcuni dei più illustri esperti del settore.

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