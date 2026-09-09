Ravello. A “Culture Sonore”, gli incontri di cultura audio-visiva

Venerdì 11 settembre, alle ore 19, presso l’Art Center in piazzetta Gradillo, a Ravello, si terranno gli incontri di cultura audio-visiva, dal titolo “Immagini e suoni di 100 anni fa”, a cura dell’Archivio Cinematografico Costiera Amalfitana.

L’appuntamento rientra nella quarta edizione del progetto “Culture Sonore”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Ravello e il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere dell’Università Roma Tre.

Il programma prevede la proiezione del film “Napoli che canta”, per la regia di Roberto Roberti, accompagnata dalla performance musicale di Alessandro Calce e Nino Apreda. Interverranno lo storico del cinema Paolo Speranza e l’etnomusicologa Simona Frasca.

Si tratta di una pellicola diretta nel 1926 da Roberto Roberti, al secolo Vincenzo leone, padre di Sergio. Sono impressioni cinematografiche, come le difinisce una didascalia in testa alla pellicola, nelle quali si vedono le vedute più suggestive di Napoli e della costiera amalfitana. Il film, dopo una breve circolazione nelle sale regionali, andò perduto. Solo nel 2000, una parente del regista, Eleonor Leone, che viveva negli Stati Uniti, la ritrovò e la consegnò alla George Estman House, prestigiosa cineteca nello stato di New York. Qui, sotto la direzione del critico italiano Paolo Cherchi Usai, il film è stato restaurato e presentato alle Giornate del Cinema muto di Pordenone nel 2004, accompagnate dalla colonna sonora appositamente registrata da Giuni Russo, che ha interpretato una selezione di celebri canzoni napoletane pubblicate poi in un cd.

“Sorgenti” è il tema scelto per l’edizione 2026 dal comitato promotore di Culture Sonore, costituito dal sindaco, Paolo Vuilleumier, da Maddalena Pennacchia, dell’Università Roma Tre e Luigi Mansi, rispettivamente responsabile e coordinatore del progetto, da Giorgio de Marchis, dell’Università Roma Tre, e da Pasquale Mirra e Lorenzo Apicella, direttori artistici del programma musicale. Anche quest’anno “Culture Sonore” si avvale di due collaborazioni importanti: l’Archivio Cinematografico Costiera Amalfitana diretto da Pierfrancesco Cantarella e l’Art Center di Franco Fortunato.

Il programma completo è disponibile al link www.culturesonore.it/edizione2026

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