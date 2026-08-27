Sorrento. Al via “Ciak…Sorrento”, la rassegna cinematografica all’aperto

Il Comune di Sorrento presenta “Ciak…Sorrento”, una rassegna di cinema all’aperto che animerà piazza Angelina Lauro dal 29 agosto al 19 settembre, con inizio alle ore 20.30.

La programmazione proporrà film d’autore e grandi successi internazionali con un’attenzione particolare riservata alle famiglie e ai più piccoli. Diverse date del calendario saranno infatti interamente dedicate al cinema d’animazione e ai film per bambini, offrendo uno spazio di svago sano e coinvolgente per bambini e ragazzi.

Si parte sabato 29 agosto con “Romeo è Giulietta”, commedia diretta da Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto e Pilar Fogliati, per proseguire il 30 con “Encanto”, Premio Oscar per il miglior film d’animazione firmato Disney. L’1 settembre sarà la volta di “Tre di troppo”, divertente commedia di e con Fabio De Luigi, affiancato da Virginia Raffaele, per proseguire il 5 settembre con “Oceania”, altro grande classico d’animazione Disney, l’8 con “Perfetti sconosciuti”, il pluripremiato capolavoro di Paolo Genovese, il 12 con “Sing”, un travolgente film d’animazione musicale e il 15 con “Una festa esagerata”, commedia scritta, diretta ed interpretata da Vincenzo Salemme. Chiusura, il 19 settembre, con la proiezione del “Re Leone” in live action, la grandiosa rivisitazione fotorealistica firmata Disney di un classico senza tempo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

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