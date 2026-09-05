Ravello. William Kentridge nell’Albo dei visitatori illustri

Il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, ha accolto questa mattina William Kentridge a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello. Al celebre artista sudafricano, protagonista di una mostra in corso a Villa Rufolo, il primo cittadino ha consegnato una pergamena che attesta la sua iscrizione nell’Albo dei Visitatori Illustri di Ravello.

“Rendendo, cosi, un doveroso omaggio a Kentridge e confermando Ravello quale luogo delle arti e della creatività”, ha spiegato il sindaco Vuilleumier.

William Kentridge rappresenta una delle personalità più importanti dell’arte contemporanea internazionale, si legge nella motivazione che accompagna il riconoscimento. Nel disegno, che pratica come processo ininterrotto di segno e cancellatura, ha trovato la forma più idonea per una restituzione visibile della memoria: una traccia che nasce sul foglio bianco, che si corregge, che scompare e poi ritorna, traducendo, per immagini, il modo in cui la storia si scrive e, al contempo, si rimuove. Cresciuto in un Sudafrica dilaniato dalla segregazione razziale, William Kentridge ha trasformato le sanguinose vicende del proprio paese – la violenza dell’apartheid, la fatica della transizione, l’incompiuto cammino della riconciliazione – in una lingua capace di parlare al mondo. Nelle sue animazioni, nei suoi teatri d’ombre, nelle regie liriche che hanno attraversato i palcoscenici di mezzo mondo, la storia particolare di un paese diventa metafora della condizione umana: della colpa, del dolore, della responsabilità che ogni epoca porta con sé.

“Accogliere William Kentridge a Ravello – ha evidenziato il sindaco Vuilleumier – città che ha fatto della musica e delle arti la propria vocazione, significa riconoscere l’altissimo valore umano di un interprete essenziale del nostro tempo, capace di avvertire, attraverso l’arte, le ferite della storia restituendole in un linguaggio condiviso, capace di parlare a ogni tempo e ogni luogo”.

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