Giovedì 3 settembre, alle ore 19.30, ai Giardini del Monsignore, a Ravello, Pietro Vuolo presenta il suo libro dal titolo “Dal lato del mare”, Graus Edizioni.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco, Paolo Vuilleumier e dell’editore Pietro Graus e arricchito da intermezzi musicali del Coro Laeti Cantores. In dialogo con l’autore, sarà il giornalista Vito Pinto.

“Dal lato del mare” è un racconto autobiografico che segue l’evoluzione di un legame profondo: quello di un uomo che ha costruito la propria identità a contatto con il mare. Ambientato tra la costiera amalfitana e il Cilento, il libro ripercorre un cammino di consapevolezza che, nato tra le reti da pesca nel piccolo borgo di Cetara, evolve nell’impegno ambientalista e nella scelta di diventare giurista del mare. Una metamorfosi mossa dal desiderio di non essere più solo testimone della bellezza del mare, ma di acquisire gli strumenti per tutelarlo concretamente. Un viaggio tra ricordi, luoghi e impegno per guardare il mondo con gli occhi del mare.

Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale del Mare e Cultore della Materia presso l’Università di Salerno, Pietro Vuolo, da anni dedica il suo impegno alla tutela dell’ecosistema marino, prima con la Fondazione Marevivo e poi, a livello internazionale, come membro esperto della Iucn, l’International Union for Conservation of Nature. È inoltre componente della commissione di riserva dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate e della riserva statale isola di Vivara.

Ufficio Stampa Ago Press

Contatti Luigi D’Alise

Tel ‪0812137364 – 3351851384

Mail ufficiostampa@agopress.it

Web www.agopress.it

Fb www.facebook.com/agopressit

Tw www.twitter.com/agopressit

Is www.instagram.com/agopressit

Lk www.linkedin.com/company/agopressit

L'articolo Ravello. Pietro Vuolo presenta il libro “Dal lato del mare” proviene da Ago Press.

Continua a leggere