Sorrento. Il sindaco di Dana Point, John Gabbard, ricevuto a Palazzo Municipale

Il sindaco di Sorrento, Corrado Fattorusso, ha ricevuto questa mattina il sindaco di Dana Point, John Gabbard.

Un incontro cordiale e costruttivo, alla presenza del presidente del consiglio comunale, Raffaele Attardi e dell’assessore al Turismo, Paola Di Leva, nel corso del quale il primo cittadino della località californiana, gemellata dal 2024 con Sorrento, ha espresso la volontà di proseguire i rapporti di collaborazione nel segno del turismo e della formazione.

Sull’opportunità di intensificare l’intesa istituzionale tra le due comunità, si è soffermato anche l’intervento del sindaco Fattorusso, che ha ringraziato il collega Gabbard per l’accoglienza riservata agli studenti sorrentini, ospiti nelle scorse settimane a Dana Point, nell’ambito di un’attività di scambi culturali tra alunni di istituti scolastici delle due città.

Gemellata da due anni con Sorrento, Dana Point è una località costiera di circa 33mila abitanti, affacciata sull’Oceano Pacifico e situata nella contea di Orange nello Stato della California, a metà strada tra Los Angeles e San Diego. E’ nota soprattutto per essere una delle capitali mondiali dell’osservazione delle balene.

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