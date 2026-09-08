Presentate a Venezia le “Giornate Professionali di Cinema” di Sorrento

Sono state presentate oggi, all’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior a Venezia Lido, le Giornate Professionali di Cinema, a Sorrento dall’1 al 4 dicembre prossimi per la 49ma edizione della manifestazione realizzata dall’Anec, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema in collaborazione con l’Anica, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali, il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e del Comune di Sorrento, il sostegno dei partner istituzionali Regione Campania, Siae e Cinecittà, e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il focus dell’edizione 2026 è “Raise the Bar”: sempre maggiori sfide e impegno per il rafforzamento del settore, con un consumo di cinema da parte di un pubblico, soprattutto giovane, che questa estate ha riservato grandi sorprese, grazie ai blockbuster Odissea e Spider-Man: Brand new day, ad una offerta ricca e variegata come alla rinnovata promozione Cinema Revolution e all’attività di tutte le tipologie di sala.

Ad annunciare le date e le prime anticipazioni del programma, che prevede un focus Italia-Regno Unito, i Biglietti d’Oro ai campioni del botteghino, il Trade Show dell’industria, convention e anteprime sia per gli oltre 1.600 accreditati che per il pubblico cittadino e per le scuole, sono stati il sindaco di Sorrento Corrado Fattorusso, il presidente dell’Anec Fabrizio Larini e il presidente dell’Unione Editori e Distributori Anica Paolo Orlando, coadiuvati dal delegato Anec per le Giornate Giorgio Ferrero e dal Direttore Generale Anec Simone Gialdini.

“La manifestazione ha raggiunto vertici di ricchezza di contenuti, complessità organizzativa e avanguardia tecnologica”, afferma il presidente Anec Fabrizio Larini, “grazie a una struttura articolata che riserva la stessa attenzione ad ogni singola componente: incontri internazionali, convention, film italiani, attività per gli accreditati come per la Città di Sorrento, i Biglietti d’Oro e il Trade Show. Possiamo affermare che, anche grazie al Comune di Sorrento, alla DG Cinema e Audiovisivo e ai numerosi partner, le Giornate Anec restituiscono il senso delle molteplici attività e delle crescenti sinergie della nostra industria, con un esercizio cinematografico sempre più al passo con i tempi, come dimostrano i risultati di questa estate da record”.

“L’edizione 2026 delle Giornate rinnova una sinergia storica e profonda con il nostro territorio – dichiara il sindaco di Sorrento, Corrado Fattorusso – Ospitare il principale appuntamento dell’industria cinematografica italiana proietta Sorrento al centro del dibattito culturale ed economico nazionale, ne esalta la vocazione internazionale e ne valorizza l’incomparabile tradizione d’accoglienza. Anche quest’anno, grazie al lavoro degli organizzatori, la città sarà protagonista con un ricco programma di anteprime ed eventi aperti a tutti, oltre a un forte coinvolgimento dei giovani e delle scuole attraverso proiezioni, masterclass e percorsi formativi. Per dare vita a una grande festa diffusa del cinema”.

“La prossima edizione delle Giornate Professionali di Sorrento”, aggiunge il presidente Unione Editori Distributori Anica, Paolo Orlando, “chiuderà un’annata memorabile per il mercato cinematografico nazionale che, a partire dalle festività natalizie e passando dalla miglior estate di sempre, ha raggiunto quote di mercato che sembravano ormai irreali grazie ad una sinergia vincente fra qualità dell’offerta di prodotto (italiano ed internazionale) ed il sempre crescente livello di attrattività delle sale, grazie alle quali l’unicità dell’esperienza da parte del pubblico trova la sua stessa ragione di esistere”.

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