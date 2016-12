Nino Buonocore: “Amare la musica, senza scorciatoie”

Quasi 40 anni di attività, un pezzo importante della canzone d’autore italiana. Oggi in tournée con un nuovo progetto, in progress.

Dalle sigle televisive al pop al jazz, con collaborazioni con grandi nomi come Chet Baker, Nino Buonocore è uno dei più importanti protagonisti della canzone d’autore italiana.

E ai giovani che cercano scorciatoie attraverso talent show e trasmissioni televisive consiglia: “Amate la musica, scegliete la strada del sacrificio, per impadronirvi della tecnica e muovere le vostre corde sentimentali”.