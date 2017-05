0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Il tasso di obesità infantile in Italia è uguale a quello degli Stati Uniti.

A fare emergere il preoccupante dato è uno studio realizzato nella regione Lazio, nell’ambito del progetto pilota “Health on the move”, e presentato all’Expo di Milano.

I numeri rivelano che più di un bambino su tre, di età compresa tra 6 e 13 anni, è obeso, con un peggioramento intorno ai 9 anni.

Marina Aimati, la studiosa che ha condotto la ricerca, medico chirurgo e specialista in scienze dell’alimentazione, membro della Fondazione Italiana per la Lotta all’Obesità Infantile, ha osservato un campione di 2902 bambini, di cui 1889 nelle scuole elementari, e 1003 delle scuole medie.

“Abbiamo trovato – spiega l’esperta all’Ansa – riscontri ancora peggiori rispetto ai dati dello studio Okkio alla Salute del ministero della Salute”. Alla scuola elementare è stato rilevato che il 29,3% degli studenti è obeso ma il problema aumenta con l’età adolescenziale quando la percentuale sale al 33,6% e riguarda in particolare le ragazze. “In questa fascia di età – osserva Aimati – chi ha problemi di peso rischia di portarseli anche nell’età adulta”.