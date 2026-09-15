Sorrento. Presentazione del libro “Santa Rosa. Storie di barche, uomini, tempeste e rinascite”

“Santa Rosa. Storie di barche, uomini, tempeste e rinascite” è il titolo del libro del giornalista Salvatore Dare, edito da Franco Di Mauro Editore, che sarà presentato sabato 19 settembre, alle ore 18, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento.

Dopo i saluti del sindaco, Corrado Fattorusso, sono previsti gli interventi di monsignor Francesco Alfano, arcivescovo della diocesi Sorrento-Castellammare di Stabia e di don Carmine Giudici che ha curato la prefazione, moderati dal giornalista Giuseppe Damiano.

All’incontro prenderanno parte gli armatori del gozzo Santa Rosa, Rosaria Iaccarino e Giancarlo Antonetti, promotori di Asso Vel’a Tarchia, l’associazione sorrentina divenuta un riferimento nazionale per la tutela del mare e della storia della marineria.

“Questo libro non è un racconto tecnico o indicativo di una narrazione esclusivamente legata alla marineria – spiega l’autore – E’ un romanzo di vita vissuta, un’opera nata su impulso della famiglia Antonetti, che mi ha affidato il compito di raccontare la storia del gozzo e ciò che ha rappresentato, e rappresenta, il progetto di salvarlo e rilanciarlo”.

Protagonista delle pagine del volume, la cui foto di copertina è di Gianfranco Capodilupo, è il Santa Rosa, costruito dal Cantiere Aprea di Marina Grande, e varato nel 1951. Nel 1998 il suo destino sembrava segnato: il gozzo doveva essere demolito, ma fu salvato dal comandante Antonetti che, con la moglie Rosaria, i figli Giovanni “Giò” e Renato e tanti amici, l’ha reso nel tempo un simbolo di resistenza e passione.

Restaurato dai maestri d’ascia del Cantiere Aprea di Marina Grande di Sorrento, coloro che l’avevano costruito, quello scafo stanco è rinato fino a diventare la vela latina d’epoca più veloce del Mediterraneo, vincendo numerosi trofei nazionali ed internazionali.

“Il libro è una storia che ricorda che, anche dopo le mareggiate più difficili, c’è sempre un modo per riprendere il largo: proprio come nella vita – aggiunge Dare -. Tra le pagine ci sono foto e testimonianze inedite della marineria locale, il racconto di un’incredibile traversata oceanica a vela del 1992 sulla rotta di Colombo e le battaglie per i diritti e la memoria del nostro mare, come quella per la tutela del libero accesso alla Villa Romana di Agrippa Postumo, ricordando l’impegno del compianto Giò Antonetti, elemento fondamentale dell’equipaggio che vinse anche un Palio Remiero nella Laguna di Venezia”.

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