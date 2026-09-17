Ravello. Culture Sonore, incontro su “E. M. Forster e le sorgenti della scrittura”

Può la bellezza inquieta della costiera amalfitana scuotere un animo artistico fino a risvegliare l’ispirazione più profonda? Lunedì 22 settembre, alle ore 18, i Giardini del Monsignore a Ravello ospitano, nell’ambito di Culture Sonore, l’incontro “Sorgenti della scrittura: E. M. Forster e la storia di un panico”.

Nel dialogo tra Maddalena Pennacchia, dell’Università Roma Tre e Maria Luisa De Rinaldis, dell’Università del Salento, l’evento esplorerà la genesi del racconto d’esordio dello scrittore britannico e l’impatto del suo primo viaggio in Italia, esperienza decisiva che avrebbe poi alimentato la sua narrativa romanzesca. Si parlerà di esperienze di ascolto e di come un paesaggio naturale potente possa trasformarsi in una sorgente della creazione letteraria.

L’appuntamento rientra nella quarta edizione del progetto “Culture Sonore”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Ravello e il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere dell’Università Roma Tre.

Il programma completo è disponibile al link www.culturesonore.it/edizione2026

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