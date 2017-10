0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Dal 4 al 7 ottobre, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento, insieme a Penisolaverde, promuovono un’iniziativa di pulizia straordinaria dei fondali della Marina Grande.

Gli interventi principali si svolgeranno venerdì e sabato. Il giorno 6 tutti i cittadini residenti nel borgo marinaro, gli operatori commerciali, turistici e i pescatori, potranno conferire tra le ore 8 e le 11 del mattino rifiuti ingombranti e attrezzature inutilizzate che saranno rimosse da Penisolaverde. Il giorno seguente, grazie alla collaborazione con i corpi militari della Guardia di Finanza ,che interverrà con il nucleo sommozzatori e la motovedetta veloce della stazione navale di Napoli, la Guardia Costiera sezione di Sorrento, l’Area Marina Protetta Punta Campanella e le numerose organizzazioni di volontari tra cui Marevivo, l’associazione Jacque Cousteu, il centro subacqueo di Torre del Greco, la Cooperativa Sant’Anna, il Poseidon Team, l’associazione Fondali Campania, sarà organizzato un intervento conclusivo volto a bonificare il fondale di Marina Grande, sia all’interno delle scogliere, sia nell’area esterna fino al costone tufaceo che costeggia Villa Tritone.

Peculiarità di quest’ultimo appuntamento è il patrocinio da parte del Comune di Napoli. In una nota, il sindaco Luigi De Magistris ha tenuto a manifestare apprezzamento verso l’iniziativa, che è stata infatti inserita anche tra le azioni svolte nell’ambito degli stati generali metropolitani della risorsa mare.