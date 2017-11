0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Ritornano a Sorrento le “Passeggiate ecologiche alla riscoperta del territorio e dell’ambiente” con vista alle antiche strade rurali e alle aziende agricole locali. L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento e dalla società Penisolaverde. Il programma inizierà domenica 5 novembre con appuntamento presso piazza Tasso alle ore 9,30 per un trekking urbano alla riscoperta di alcuni luoghi suggestivi del centro storico cittadino. Il programma prosegue il 19 novembre, il 21 gennaio e il 18 febbraio. Attraverso le antiche strade rurali ci si recherà presso le frazioni collinari sorrentine a visitare un’azienda agricola produttrice di olio extravergine di oliva che nel quadro delle iniziative dell’”Isola ecologica del tesoro” viene distribuito ai cittadini virtuosi che conferiscono l’olio esausto di natura domestica. Tutti gli appuntamenti saranno guidati dall’accompagnatore escursionistico Vincenzo Astarita. In caso di avverse condizione meteo successivamente saranno comunicate le date di recupero. Per la partecipazione è obbligatorio indossare abiti e scarpe adatte per brevi escursioni anche in terra battuta e avere una forma fisica idonea a percorrere itinerari di circa 3 ore. “Questa iniziativa – dichiara il consigliere comunale Luigi Di Prisco – fa seguito alle passeggiate ecologiche che hanno riscosso grande successo l’anno scorso. E’ importante creare dei momenti di conoscenza del nostro territorio ed è ancora piu’ importate far avvicinare i nostri cittadini alla campagna e alle aziende agricole per educarli al gusto di prodotti sani e genuini a chilometro zero”.