Lui è Rossano Ercolini, presidente dell’associazione Zero Waste Italia e tra i principali promotori, insieme a Paul Connett, della rete italiana Rifiuti Zero, una strategia di gestione dei rifiuti che si propone di riprogettare la loro vita ciclica, considerandoli non come scarti ma risorse da riutilizzare.

Nel 2013 è stato insignito del Goldman Enrivonmental Prize, considerato una sorta di “Premio Nobel” per l’Ambiente, attribuito da 24 anni a personalità di ogni continente che si distinguono in maniera particolare per il loro impegno.

Lo abbiamo intervistato e ci ha spiegato come questa strategia aiuti ambiente ed occupazione, ecologia ed economia.