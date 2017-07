1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Arriva in Campania Area Sanremo Tour 2017, il concorso itinerante che, a titolo gratuito, offre ai giovani cantanti la possibilità di far scoprire il proprio talento. Dopo il successo della prima tappa a San Giuseppe Vesuviano, nel napoletano, il tour approderà a Fuorigrotta, sempre nel capoluogo partenopeo, presso il Complesso Commerciale Azzurro. Questa seconda tappa, che avrà luogo domenica 2 luglio. In giuria Davide Petrucci, direttore del centro commerciale, Cristian Faro, musicista e cantautore che durante la serata canterà un suo brano dedicato al tema dell’autismo, la giornalista di Road Tv Italia, Anna Copertino ed il soprano Ornella Di Benedetto che delizierà il pubblico con la sua voce. A partire dalle ore 19 saliranno sul palco i partecipanti che potranno interpretare brani editi o canzoni inedite. Gli artisti che saranno giudicati idonei, avranno l’opportunità di accedere ad Area Sanremo, dove verranno poi scelti i concorrenti per la sezione giovani del Festival di Sanremo 2018. La direzione artistica della serata sarà affidata al maestro Vincenzo Sorrentino conosciuto ed apprezzato pianista, compositore e direttore d’orchestra, che da sempre è vicino ai giovani affinché possano intraprendere il loro percorso musicale. A condurre la serata, ci sarà il presentatore Ettore Dimitroff. Su tutto il territorio nazionale, l’organizzazione del contest è affidata dalla Fondazione orchestra Sinfonica di Sanremo, ad Anteros Produzioni, mentre la gestione delle tappe campane è dello Studio Kreativ, rappresentato da Emma Malinconico che proseguirà anche con l’organizzazione per la finale regionale del tour.

Per info, regolamento e per poter partecipare gratuitamente ai casting/audizioni, visitare il sito www.areasanremotour.it