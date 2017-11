0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Alle ore 23, del 29 marzo 2019, la Gran Bretagna smetterà di far parte dell’Unione Europea.

A comunicare la data è stata il primo ministro Theresa Maray, ponendola nero su bianco in un emendamento alla legge quadro che regola la Brexit.

“Non tollereremo alcun tentativo di bloccare la nostra uscita dall’Unione”, ha spiegato May in un editoriale pubblicato dal Telegraph intitolato “Avrete la miglior Brexit possibile”.

“Servono progressi entro le prossime due settimane per essere in grado di andare avanti, da dicembre in poi, a discutere la seconda fase, cioè le relazioni future tra Ue e Gran Bretagna” è il commento del capo negoziatore della Ue, il francese Michel Barnier.