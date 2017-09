0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Cosa c’è nei fondali della laguna di Venezia? Lo svela uno studio sulla morfologia dei canali, realizzato dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche e dall’Istituto idrografico della Marina.

Pubblicata recentemente sulla rivista online Scientific Data del gruppo Nature, la mappatura rileva l’erosione attorno a strutture costruite dall’uomo anche negli ultimi anni e documenta un notevole impatto antropico sui fondali: zone di dragaggio e materiale gettato in acqua come elettrodomestici, container, piccoli barchini e parabordi. Questo mondo nascosto è stato reso visibile grazie alla misurazione della profondità delle acque (batimetria) dei canali effettuata con un ecoscandaglio ad alta risoluzione (multibeam).

“I dati, scaricabili dalle repository indicate nello studio, permettono inoltre di identificare le aree caratterizzate da grandi dune sul fondo e le adiacenti zone di erosione che documentano i punti più dinamici della laguna profonda, dove è importante ripetere ciclicamente questi rilievi per quantificare il trasporto dei sedimenti – afferma Fantina Madricardo, ricercatrice dell’Ismar-Cnr e responsabile dello studio – Il lavoro mette a disposizione della comunità scientifica anche i dati di riflessività del fondo (il cosiddetto backscatter), che permettono di avere informazioni sia sulla litologia e quindi sulle caratteristiche fisico-chimiche delle rocce come struttura, durezza e composizione mineralogica, sia sul livello di compattazione dei fondali, che influenza gli habitat e gli ecosistemi lagunari”.