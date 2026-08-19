Cultura. A Ravello, incontro con il life coach Frederick E. Dodson

Venerdì 21 agosto, alle ore 18.30, ai Giardini del Monsignore, la rassegna “Ravello Book” propone un incontro pubblico con Frederick E. Dodson, dal titolo “Come creare la tua realtà. Tra intuizione, intenzione e flusso per orientare la vita che desideri”.

Life coach, scrittore di fama internazionale, autore di numerosi best seller, conferenziere internazionale, Dodson presenterà al pubblico italiano la “Reality Creation”, un metodo per imparare a focalizzare in modo consapevole percezione, energia e intenzione verso ciò che si desidera manifestare nella propria vita.

Un’occasione rara per incontrare dal vivo uno dei più autorevoli ricercatori contemporanei nel campo della coscienza e del potenziale umano.

Al termine dell’incontro, ci sarà una degustazione di vini di alcune cantine campane.

Giunta alla sua quarta edizione, “Ravello Book. Storie di libri” è una rassegna dedicata ai libri, agli scrittori e ai lettori, voluta sindaco Paolo Vuilleumier, diretta dal giornalista Luigi D’Alise, con il coordinamento del consigliere delegato alla Cultura Luigi Mansi e la collaborazione del giornalista Emiliano Amato. A patrocinare l’iniziativa, inserita quest’anno nel cartellone di appuntamenti Le Notti del Vino, il festival estivo dell’Associazione Nazionale Città del Vino, è l’Associazione Giornalisti di Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”.

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