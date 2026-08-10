Cultura. Antonio Schiavo ospite a Ravello Book

Mercoledì 12 agosto, alle ore 19, “Ravello Book. Storie di libri” propone una nuova prova narrativa di Antonio Schiavo dal titolo “Condizionale presente”, edizioni Planet Book. Protagonista delle pagine del giallo è il brigadiere dei carabinieri Filippo Sardone, un bravo investigatore alle prese con un caso ingarbugliato.

In dialogo con l’autore, Elvira D’Amato, già direttore del Centro Nazionale Contrasto Pedopornografia Online della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Al termine della presentazione del libro, il pubblico potrà assistere al concerto “L’Una e ‘l Soul” di Michele Criscuolo e Giuseppina Mansi e prendere parte ad una degustazione di vini di alcune cantine campane.

L’edizione 2026 di Ravello Book segna il quarto anno di vita della rassegna voluta dal sindaco Paolo Vuilleumier, diretta dal giornalista Luigi D’Alise, con il coordinamento del consigliere delegato alla Cultura Luigi Mansi e la collaborazione del giornalista Emiliano Amato. A patrocinare l’iniziativa, ospitata ai Giardini del Monsignore, ed inserita nel cartellone di appuntamenti Le Notti del Vino, il festival estivo dell’Associazione Nazionale Città del Vino, è l’Associazione Giornalisti di Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”.

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