Cultura. Avagliano e Palmieri chiudono “Ravello Book” 2026

Ultimo appuntamento, venerdì 28 agosto, alle ore 19, ai Giardini del Monsignore, con la rassegna “Ravello Book. Storie di libri”. Ospiti della serata saranno Mario Avagliano e Marco Palmieri ed il loro libro “Voto alle donne”, edito da Einaudi. Pagine che ci accompagnano attraverso un lungo viaggio, che viene ripercorso per mezzo di diari, lettere, memorie e altri documenti, dall’Unità d’Italia senza madri fino alle madri costituenti del 1946.

In dialogo con gli autori, Salvatore Amato, direttore dell’Archivio di Stato di Salerno. Al termine, degustazione di vini di alcune cantine campane.

L’edizione 2026 di Ravello Book segna il quarto anno di vita della rassegna voluta dal sindaco Paolo Vuilleumier, diretta dal giornalista Luigi D’Alise, con il coordinamento del consigliere delegato alla Cultura Luigi Mansi e la collaborazione del giornalista Emiliano Amato. A patrocinare l’iniziativa, ospitata ai Giardini del Monsignore, ed inserita nel cartellone di appuntamenti Le Notti del Vino, il festival estivo dell’Associazione Nazionale Città del Vino, è l’Associazione Giornalisti di Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”.

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