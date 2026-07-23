Cultura. Esther Basile ospite al “Ravello Book. Storie di libri”

Sabato 25 luglio, alle ore 19, la rassegna “Ravello Book. Storie di libri” ospita la filosofa Esther Basile, autrice di “Riflessi all’imbrunire. Tre filosofe fra democrazia e amicizia: Hannah Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano”, edito da Homo Scrivens.

Le pagine del volume, presentato dal giornalista Salvatore Perillo, con interventi della documentarista dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Maria Rosaria Rubulotta, esplorano i concetti di democrazia e amicizia, valori fondanti della nostra società. Punti di vista che rappresentano “luoghi” fondamentali e stabiliscono una trama di relazioni e di rapporti.

“Tutti noi siamo esposti all’esplorazione della vita emozionale, nella sua duplice valenza di modo del sentire e di disvelamento dei valori – scrive l’autrice – Le “mie” filosofe si ancorano a principi di bellezza e grazia nel perseguimento di un’idea di giustizia, democrazia, amicizia e felicità. Ideale sociale e politico di livellamento eterno, un’identità di tutte le persone, un pensiero umanistico che raccolga un principio di etica su ogni cosa”.

L’edizione 2026 di “Ravello Book. Storie di libri” segna il quarto anno di vita della rassegna voluta dal sindaco Paolo Vuilleumier, diretta dal giornalista Luigi D’Alise, con il coordinamento del consigliere delegato alla Cultura Luigi Mansi e la collaborazione del giornalista Emiliano Amato. A patrocinare l’iniziativa, ospitata ai Giardini del Monsignore, ed inserita nel cartellone di appuntamenti Le Notti del Vino, il festival estivo dell’Associazione Nazionale Città del Vino, è l’Associazione Giornalisti di Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”.

Al termine della presentazione del libro sarà offerta una degustazione di prodotti tipici e vini.

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