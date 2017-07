3 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

L’Ufficio Stampa della Rai comunica la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in corso con Daria Bignardi, direttore di Rai3, la quale ritiene ormai concluso il proprio percorso lavorativo nella società.

“I vertici Rai ringraziano Daria Bignardi per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e le capacità organizzative ed artistiche sempre poste pienamente al servizio della società – spiega la nota – componenti che hanno permesso a Rai3 di realizzare sotto la sua direzione una programmazione di qualità, la sperimentazione di nuovi format e di raggiungere livelli di audience che la posizionano quale terza rete generalista italiana”.

Daria Bignardi, da parte sua, ha ringraziato i vertici Rai, i dipendenti e i collaboratori di Rai con i quali “ha condiviso quotidianamente il suo lavoro, un’esperienza che considera unica e preziosa, sia da un punto di vista dell’arricchimento professionale che da quello umano”.

La Rai ha inoltre reso noto che l’ormai ex direttore di Rai3 non ha richiesto il pagamento di alcuna buonuscita.