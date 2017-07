0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Sono 53 mila le ditte individuali italiane che hanno un titolare con meno di 24 anni. E sono oltre 5 mila le nuove nate nel 2016 contro le 1860 cessate. Un contributo importante arriva dai giovanissimi alle nuove imprese individuali dell’anno: sono oltre un decimo sul totale di 47 mila nuove iscrizioni totali nel Paese. Anche se il loro peso sulle ditte attive è molto più basso, 53 mila su 3 milioni.

E’ quanto emerge da una rilevazione condotta dalla Camera di Commercio di Milano.

I giovanissimi però fanno meno impresa di una volta (-17% in cinque anni, 11 mila imprese in meno). Crescono in alcuni centri: Bolzano (389 imprese, +19%), Trento (564, +15%), Monza (647, +13%). Tra i grandi centri crescono Roma (2987, +7%), Milano (2177, +0,1%). Sono imprese che creano 62 mila posti di lavoro nel Paese. Molte le donne, quasi una su tre (16 mila titolari) mentre gli stranieri sono quasi 11 mila, il 20%.

Le imprese individuali under 24 in Italia per area territoriale. Tra le province il primato spetta a Napoli con 3.749 ditte individuali e 422 nuove imprese. Seguono Roma (2.987 e 345), Milano (2.177 e 260), Torino (2.173 e 215), Bari (1.393 e 137), Salerno (1.367 e 200), Palermo (1.344 e 119).