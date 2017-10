2 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

La Conferenza delle regioni ha dato oggi il via libera allo schema di ripartizione di fondi che saranno utilizzati per la realizzazione di nuove scuole.

Il parere è relativo ad un Dpcm per la realizzazione di nuove strutture scolastiche nell’ambito degli investimenti immobiliari Inail che ripartisce 100 milioni di euro fra le 10 Regioni che hanno richiesto di aderire al programma

“Siamo di fronte ad una novità molto positiva – spiega il presidente della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini – anche perché le proposte progettuali servono per realizzare nuovi edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, impiantistico e tecnologico”.

Le regioni hanno dichiarano la propria disponibilità ad aderire all’operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, e comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.