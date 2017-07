43 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Dal 23 al 25 giugno, Sorrento ospita la IX edizione del Premio Internazionale del Giornalismo, presieduto da Simona Agnes.

La manifestazione, alla quale è stata assegnata la targa del presidente della Repubblica, è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Campania, dal Comune di Sorrento, con la Federazione della Stampa Italiana, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, l’Usigrai e l’Unione Cattolica Stampa Italiana.

Nella Sala degli Arazzi della sede Rai di Viale Mazzini, domani venerdì 16 giugno alle ore 10.30, in occasione della conferenza stampa di presentazione, interverranno il presidente della Giuria, Gianni Letta, il presidente della Rai Monica Maggioni, il neo-direttore generale della Rai Mario Orfeo, il direttore di Rai Uno Andrea Fabiano e Simona Agnes, presidente della “Fondazione Biagio Agnes” che da sempre rivolge un’attenzione particolare al mondo dell’informazione.

La cerimonia di premiazione di sabato 24 giugno, condotta dai giornalisti Alberto Matano e Francesca Fialdini, andrà in onda il 30 giugno in seconda serata su Rai Uno.

Questi i nomi dei premiati: John Micklethwait, direttore di Bloomberg News (Premio Internazionale); Gianni Clerici (Premio alla Carriera); Maurizio Molinari, direttore de La Stampa (Premio per la Carta Stampata); Alberto Angela (Premio per la Televisione); Carmela Giglio, inviata Giornale Radio Rai (Premio per la Radio); Mario Ajello, autorevole firma de Il Messaggero (Premio Cronaca e Attualità); Massimo Gramellini, editorialista de Il Corriere della Sera (Premio Giornalista Scrittore); Giorgio Mulè, direttore del settimanale Panorama (Premio per la Stampa Periodica); Carla Massi, responsabile sezione Salute de Il Messaggero (Premio Medicina e Informazione Scientifica); Caterina Dall’Olio, videomaker e inviata di Tv2000 (Premio Giovani Under 35); Fiorello, showman, conduttore radiofonico e televisivo per la sua trasmissione “Edicola Fiore” (Premio Nuove Frontiere del Giornalismo). Cinque i Premi Speciali conferiti in questa edizione: Uno Mattina (per i 30 anni di messa in onda); Scarp de’ tenis, mensile di impegno sociale dedicato alle persone senza dimora; Carlo Conti, conduttore e autore televisivo, per la qualità dell’ultimo Festival di Sanremo; El Correo de Andalucia, secondo giornale più antico di Spagna per la capacità di coniugare edizione cartacea e formato digitale. Un riconoscimento alla memoria a Ettore Bernabei, storico direttore generale della Rai scomparso meno di un anno fa. In linea con lo spirito che anima la “Fondazione Biagio Agnes” è stata assegnata, per il quinto anno consecutivo, una borsa di studio ad un giovane giornalista praticante dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. La Giuria del Premio, oltre a Gianni Letta, è composta da Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Paolo Garimberti, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Roberto Iadicicco, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Roberto Napoletano, Mario Orfeo, Antonio Polito, Marcello Sorgi, Mons. Dario Edoardo Viganò. Componenti di diritto sono il Direttore Generale della Rai e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e della Regione Campania. Presidente onorario Monica Maggioni,in qualità di Presidente della Rai.