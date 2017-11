0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Esce venerdì 24 novembre in Italia su cd, lp e digital, e l’8 dicembre in Francia, il nuovo album di Fabrizio Bosso dal titolo “Merry Christmas Baby”.

Un disco nel quale Bosso condivide il palco con Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Undici brani che conducono alla riscoperta dell’immaginario natalizio e non solo, tra Have Yourself a Merry Little Christmas, Let it Snow, ma anche Winter Wonderland e Frosty the Snowman, e tante le altre canzoni caratterizzate dalla sonorità magica del Quartetto.

Ad impreziosire “Merry Christmas Baby”, le voci del giovane cantante Walter Ricci che, grazie al suo swing e alle improvvisazioni, diventa un vero e proprio “quinto elemento” (Frosty the SnowMan, Grown up the Christmas List, Jingle Bells Rock, What are you doing New Year’s Eve) e di Karima, che regala un cameo con The Christmas Song.