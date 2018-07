0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

Una sana capacità di infrangere le regole è ciò che serve per far funzionare bene tutto, dal lavoro alla propria vita.

Ne è convinta Francesca Gino, studiosa del comportamento alla Harvard Business School, autrice del libro “Rebel Talent”, edito da MacMillan.

Il ribelle è una persone che conosce bene le regole e le analizza a fondo, trovando strategie funzionali ed efficaci per superarle e andare oltre, in modo costruttivo.

Perché dentro ognuno di noi c’è un “seme rivoluzionario”.

Il pezzo di Martina Pennisi per Liberi Tutti: https://www.corriere.it/liberitutti/18_giugno_22/ribellatevi-essere-felici-imparando-regole-sovvertirle-b0ba3822-762a-11e8-891d-7017f1270990.shtml