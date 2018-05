0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, lo chef Antonino Cannavacciuolo ha raccolto la sfida della scrittrice Valeria Parrella.

Lui, apparso di recente anche sulle pagine di Topolino, nei panni di chef Paperaccuiolo, non si è fatto pregare, accettando di preparare un piatto legato alle fiabe.

Ed ecco, in esclusiva per l’inserto di Repubblica RFood, la casetta di Hansel e Gretel, realizzata con mandorle, cioccolato, confetti, biscottini e torrone.

Una cucina da favola, per tornare tutti bambini