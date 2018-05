0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

Come facciamo del male, continuando a vivere bene.

Non è solo lo stile di vita di tanti, ma anche il titolo dell’ultimo libro dello psicologo canadese Albert Bandura che analizza la capacità degli esseri umani di agire negativamente, senza per questo patire rimorsi di coscienza.

Normalmente, ci imponiamo delle autosanzioni affettive come vergogna e sensi di colpa, che impediscono o limitano i cattivi comportamenti.

Ma, spiega Bandura, ci sono soggetti che in modo selettivo riescono a disattivare questo meccanismo e a disimpegnarsi da una condotta morale: dai terroristi agli addetti alle industrie delle armi, da quelli impegnati nella produzione di beni di consumo nocivi alla salute ai professionisti delle speculazioni finanziarie.

Ma l’elenco, come sapete, potrebbe continuare all’infinito