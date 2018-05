0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

Siamo meno speciali di quanto pensiamo.

Il fenomeno è conosciuto anche come “superiorità illusoria”: siamo certi di saper guidare, cantare, cucinare meglio degli altri.

Se potessimo confrontarci più spesso con i parametri statistici, probabilmente ci accorgeremo, invece, di quanto “siamo nella norma”.

A questo proposito, Good Morning Italia propone la lettura del libro “Niente di speciale”, di Charlotte Joko Beck.

Il fatto di avere in comune molto di ciò che ci accade quotidianamente, con milioni di altri esseri umani, non è un attacco alla nostra identità, scrive la maestra zen americana.

Accettare questo fatto guardando alla realtà così com’è, qui e ora, è un buon viatico per guadagnare almeno un po’ di felicità.