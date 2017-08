0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Ormai è uno dei riti del Ferragosto: l’Alba magica, che ad Agerola si attende a suon di musica in altura, sul Sentiero degli Dei, uno tra i dieci percorsi più belli al mondo, meta ambita di tantissimi escursionisti, al cui ingresso quest’anno è stato collocato un guest wall di venti metri quadrati sulla cui superficie i turisti provenienti da tutto il mondo possono attestare il proprio “I was here”.

La partenza dell’escursione è prevista il 14 agosto alle ore 19 da località “Crocifisso” in Paipo (Bomerano, frazione di Agerola) con servizio navetta da Piazza Paolo Capasso già a partire dalle ore 18. Accompagnati da guide esperte, dopo un’ascensione di circa 45 minuti, si raggiunge località “Tre Calli”, dove viene montato il campo per la notte dove inizia una una notte di musica fino al sorgere del sole. Alle ore 5.00 del 15 agosto il nuovo giorno verrà salutato sulle note del concerto all’alba eseguito dal gruppo bandistico “Città di Agerola”.

Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking ed eventuale bastone da montagna, giacca a vento; tende (o sacco a pelo), torcia, colazione al sacco. Il percorso, specie all’inizio, non è indicato per chi non se la sente di affrontare un sentiero a tratti ripido e impervio, ma quelli che lo affronteranno saranno ripagati da un panorama mozzafiato.

La vista si aprirà contemporaneamente sul Golfo di Napoli e su quello di Salerno, permettendo con uno solo sguardo di ammirare l’intero litorale, da Punta Licosa a Punta Campanella. Dall’alto dei Monti Lattari, col nascere delle prime luci del giorno, sembrerà di volare. Capri parrà a portata di mano, e così la conca dell’altopiano di Agerola e l’intera dorsale che attraversa la Penisola sorrentina, ma lo sguardo potrà spingersi ancora oltre, fino a scorgere le sagome di Ischia e di Procida.