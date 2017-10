0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Dopo l’iniziale proroga al 5 ottobre, è stata ulteriormente spostato in avanti il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017.

La nuova data, indicata in un decreto firmato oggi dal ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, è il 16 ottobre.

Il motivo dello slittamento sono ancora una volta i disservizi al servizio online per la trasmissione telematica dei dati.