Garante, un video per i 20 anni del diritto alla privacy

Per celebrare i vent’anni dall’introduzione nel nostro ordinamento del diritto alla protezione dei dati personali, il Garante per la privacy ha realizzato un video che ripercorre le tappe più significative della sua attività e i cambiamenti intervenuti nella nostra società.

“Nel corso di questi anni – ricorda l’Autorità – l’Italia si è potuta avvalere di strumenti giuridici e dell’impegno costante da parte dell’Autorità Garante per tutelare le persone e assicurare che la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati avvenissero nel rispetto dei diritti fondamentali: primo fra tutti i diritti costituzionali a vedere salvaguardata la propria libertà e dignità. La stessa normativa si è evoluta con l’adozione del Codice privacy del 2003 per far fronte al mutato scenario del nuovo millennio.

In questi due decenni sì è fatta strada una nuova consapevolezza sull’importanza cruciale della protezione dei dati in un mondo dove sono le informazioni personali sono diventate la nuova fonte di “energia” e dove la sicurezza delle banche dati, la qualità delle informazioni raccolte ed elaborate, la sicurezza delle reti di trasmissione sono diventati obiettivi prioritari e strategici”.