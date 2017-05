0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

L’anno scorso c’è stato un aumento del 50% di ricerche su Google relative ai viaggi da mobile. Nonostante questo, è ancora difficile raccogliere tutte le informazioni in un unico posto e su uno schermo così piccolo.

Per agevolare i vacanzieri che vogliono pianificare il proprio viaggio, Google ha presentato “Google Destination”.

Da smartphone si può cercare il continente o il Paese che si vorrebbe visitare e aggiungere la parola “destinazioni”. Si avrà così accesso a una serie di opzioni tra cui navigare con grande facilità.

Grazie a Ricerca voli e Ricerca di hotel di Google, Destinations riunisce informazioni su numerosi luoghi in tutto il mondo, come i voli disponibili e i prezzi degli alberghi.

Invece di passare da un link a un altro, o da una scheda a un’altra per avere tutte le informazioni, ora si possono comodamente scorrere su un’unica pagina le informazioni necessarie.

Per trovare la vacanza più adatta, ad esempio, si può cercare una destinazione e cosa si piacerebbe fare, come ad esempio “surf in Spagna”, “escursioni Portogallo”, o ancora “sciare in Italia”. Destinations suggerirà itinerari creati sulla base dei propri hobby e interessi.