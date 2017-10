0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Il Consiglio dei ministri ha varato oggi la nuova Legge di Bilancio.

Una manovra da complessivi venti miliardi di euro, di cui 15,7 miliardi andranno a finanziare lo stop all’aumento dell’Iva, che resterà pertanto invariata al 22%.

Previsti sgravi contributivi, nella misura del 50%, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato fino a 34 anni di età.

Lo sgravio dovrebbe arrivare invece al 100% per il Sud, confermando l’attuale normativa.

Il decreto stabilisce anche l’assunzione di oltre 1.500 ricercatori nell’Università.

“Mesi fa si parlava in rapporto a questa sessione di bilancio di lacrime e sangue, di una situazione che non si sapeva come sarebbe stato possibile affrontare, abbiamo io credo invece una manovra snella, utile per la nostra economia – ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni dopo il via libera del Cdm alla legge di Bilancio. – Il nostro primo obiettivo era quello di evitare aumenti dell’Iva e l’introduzione di nuove tasse, gabelle, accise, obiettivo che abbiamo raggiunto, impegno che è stato mantenuto”.