Un innovativo router Wi-Fi per proteggere le famiglie dai contenuti su Internet non adatti ai bambini, concentrando l’azione di filtraggio sulla rete domestica invece che sui singoli dispositivi. È quanto proposto con Routerhino dalla start-up tecnologica italiana Cfbox.

Il dispositivo, dalla fruizione semplice, intuitiva e personalizzabile per i genitori, si affaccia come novità sul mercato della tecnologia domestica ed è creato per proteggere bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni, attraverso un sistema che si auto-aggiorna quotidianamente per filtrare contenuti inadatti o indesiderati.

A differenza dei metodi più comuni per il parental control dei singoli dispositivi, Routerhino è un’unica soluzione integrata,basata sulla piattaforma cloud Microsoft Azure, per proteggere la navigazione da qualsiasi dispositivo connesso alla nuova rete Rhino-Wi-Fi.

I filtri, che si aggiornano automaticamente per mantenere efficiente la protezione, sono pre-configurati e raggruppati in 10 grandi categorie, che a loro volta ospitano in tutto più di 80 sottocategorie. La severità dei filtri può essere modificata dal genitore anche durante la navigazione tramite l’accesso al pannello di gestione.

Per rendere operativo Routerhino è sufficiente collegare due cavi: quello dell’alimentazione elettrica e quello di rete da connettere al modem già esistente in casa. Collegandosi per la prima volta alla Rhino-Wi-Fi, utilizzando la password fornita, si verrà automaticamente indirizzati ad una rapida registrazione dell’utente. Dopo l’attivazione, tutti i dispositivi connessi alla Rhino-Wi-Fi saranno immediatamente protetti.

Il genitore può intervenire in qualsiasi momento e in modo autonomo, anche da remoto, per sbloccare singole categorie o funzionalità aggiuntive dall’apposito pannello di controllo web. Recentemente sono state introdotte al pannello di controllo nuove opzioni per aumentare ulteriormente la sicurezza ai bambini e la tranquillità ai genitori: la funzione “notte” e la funzione “compiti” per bloccare l’accesso ad Internet in determinati orari.