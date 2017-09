0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Una lista di consigli e informazioni pratiche per combattere gli sprechi alimentari. L’ha pubblicata il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha realizzato un vademecum dal titolo “Io non spreco”.

La guida fornisce indicazioni su come fare la spesa, controllare la data di scadenza, conservare correttamente gli alimenti, e realizzare nuove ricette gli avanzi del giorno prima.

“Il 50% degli sprechi avviene ancora in casa, ricorda il Mipaaf. Ogni anno infatti in Italia finiscono nella spazzatura 12 miliardi di alimenti.