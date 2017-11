‘Scene per i selfie’ è una nuova funzione che immerge l’utente in una scena animata a 360° quando registra un selfie. Grazie al sistema fotografico TrueDepth di iPhone X, le ‘scene per i selfie’ trasportano gli utenti in città vivaci e rumorose, paesaggi calmi e silenziosi, dipinti astratti e persino sul Millennium Falcon e sul Mega Destroyer di “Star Wars: Gli ultimi Jedi.”

Con le ‘scene per i selfie’, gli utenti possono scegliere fra 10 scene disegnate da Apple, con ambientazioni, personaggi, colori e stili esclusivi, oltre a due sfondi ispirati a “Star Wars: Gli ultimi Jedi.” Ogni scena è un’esperienza immersiva a 360°, che circonda e avvolge gli utenti in qualsiasi direzione spostino il loro iPhone X. E gli effetti audio con i suoni ambientali contribuiscono a rendere le scene ancora più realistiche e coinvolgenti.

I nuovi effetti artistici si avvalgono delle più evolute tecnologie di apprendimento automatico e “style transfer” per trasformare in tempo reale foto e video in un malinconico dipinto a olio, un vivace acquerello o un elegante disegno a matita. Clips aggiunge inoltre nuovi contenuti Disney, fra cui poster a schermo intero con Topolino e Minnie, e gli adesivi di Star Wars con versioni animate della Principessa Leila, di Luke Skywalker, Dart Fener, Chewbecca e tanti altri personaggi. Gli utenti possono aggiungere ancora più personalità ai video creati con Clips grazie ai 16 nuovi adesivi disegnati da Apple e a 21 nuove colonne sonore royalty-free realizzate da artisti indipendenti. Come tutte le altre colonne sonore di Clips, anche le nuove tracce si regolano automaticamente in base alla lunghezza dei video.

Clips 2.0 è disponibile da oggi come aggiornamento gratuito sull’App Store ed è compatibile con iPhone 5s, iPad Air, iPad mini 2 o modelli successivi con iOS 11.1 o versioni successive. Le scene per i selfie sono disponibili unicamente per iPhone X; gli effetti “style transfer” sono disponibili unicamente per iPhone 7 o modelli successivi e iPad Pro (2017).