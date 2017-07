3 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Nel 2016 sono 7 milioni 338mila le donne che si dichiarano casalinghe nel nostro Paese, 518mila in meno rispetto a 10 anni fa.

La loro età media è 60 anni, il 63,8% vive prevalentemente nel Centro-Sud, il 74,5% possiede al massimo la licenza di scuola media inferiore, il 42,1% vive in una coppia con figli, un quarto in coppia senza figli e il 19,8% da sola. Sono invece 560mila le casalinghe di cittadinanza straniera. E’ la fotografia scattata dall’Istat.

Poco più della metà delle casalinghe non ha mai svolto attività lavorativa retribuita nel corso della vita. Il motivo principale per cui le casalinghe non cercano un lavoro retribuito è familiare nel 73% dei casi. Circa 600mila casalinghe sono infatti scoraggiate e pensano di non poter trovare un lavoro. La loro condizione economica non è buona. Nel 2015 sono più di 700mila le casalinghe in povertà assoluta, il 9,3% del totale.

L’Istat ha calcolato che nel 2014 sono state effettuate in Italia 71 miliardi e 353 milioni di ore di lavoro non retribuito per attività domestiche, cura di bambini, adulti e anziani della famiglia, volontariato, aiuti informali tra famiglie e spostamenti legati allo svolgimento di tali attività. 41 miliardi e 794 milioni di ore sono invece le ore di lavoro retribuito stimate nei conti nazionali.

Le donne hanno effettuato 50 miliardi e 694 milioni delle ore di produzione familiare (il 71% del totale). Le casalinghe, con 20 miliardi e 349 milioni di ore, sono i soggetti che contribuiscono maggiormente a questa forma di produzione. Il numero medio di ore di lavoro non retribuito svolte in un anno è pari a 2.539 per le casalinghe, 1.507 per le occupate e 826 per gli uomini (considerando sia quelli occupati, sia quelli non occupati). Le casalinghe sono coinvolte poco nell’accesso a Internet (17,8%) e nella fruizione culturale. Solo il 27,3% è andato al cinema almeno una volta nell’anno, il 30% ha letto almeno un libro nell’anno, il 15% ha visitato musei e mostre. Livelli bassi di consumi si evidenziano anche per i concerti, il teatro e la lettura di quotidiani. Più di un terzo delle casalinghe presenta comunque un valore alto di soddisfazione della propria vita. Tra le occupate la quota di chi esprime un giudizio così positivo è quasi 10 punti percentuali più alta (45,1%).