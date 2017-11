0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Un evento irripetibile, quello del concerto di James Senese e Napoli Centrale, che si terrà al Teatro Tasso di Sorrento, il giorno 2 dicembre ed in replica la sera successiva, sempre alle ore 21:00. Il “festival della luce”, infatti, è stato scelto come occasione per registrare live un disco celebrativo per i 50 anni di carriera dello showman napoletano: una anteprima assoluta, dunque, per i presenti in sala, che assisteranno all’esecuzione dei brani che andranno a comporre il nuovo album di James Senese, in uscita nella primavera 2018. In scaletta, tanti i brani cari ai suoi fan e che hanno segnato le tappe fondamentali della carriera di un artista, che a distanza di cinquant’anni continua a stupire ed emozionare con il suo inconfondibile groove. Testimone e protagonista assoluto di uno spaccato della musica napoletana, intriso innanzitutto di innovazione, e che ancora fa scuola, ha legato il suo inimitabile suono, oltre che ai Napoli Centrale e agli Showmen, ovviamente a Pino Daniele, di cui è stato “suono autentico e struggente”.

Reduce da un lunghissimo tour (oltre 150 date in due anni) che lo ha portato a girare l’Italia e l’Europa per promozionare “O’ SANGHE” (Ala Bianca/Warner), album uscito nel 2016 e vincitore della Targa Tenco, l’instancabile artista partenopeo, oggi, si prepara alla realizzazione di questo nuovo lavoro discografico, a cui farà seguito un fitto calendario di concerti.

La formazione attuale dei NAPOLI CENTRALE – la stessa che ha registrato “Nero a metà” di Pino Daniele – vede JAMES SENESE alla voce e al sax, ERNESTO VITOLO alle tastiere, GIGI DE RIENZO al basso e AGOSTINO MARANGOLO alla batteria.