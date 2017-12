1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

La scorsa notte, il Comitato di governo dell’Unesco ha riconosciuto l’arte dei pizzaiuoli napoletani come patrimonio culturale dell’umanità, dopo 8 anni di negoziati internazionali.

Per l’Unesco, si legge nella decisione finale, “il know-how culinario legato alla produzione della pizza, che comprende gesti, canzoni, espressioni visuali, gergo locale, capacità di maneggiare l’impasto della pizza, esibirsi e condividere è un indiscutibile patrimonio culturale”.

Quella per la pizza è una passione mondiale, con gli americani che sono i maggiori consumatori con 13 chili a testa mentre gli italiani guidano la classifica in Europa con 7,6 chili all’anno, e staccano spagnoli (4,3), francesi e tedeschi (4,2), britannici (4), belgi (3,8), portoghesi (3,6) e austriaci, che con 3,3 chili di pizza pro capite annui chiudono questa classifica.