Nuove assunzioni in vista per la polizia penitenziaria. Il decreto legge con le “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, contiene infatti una serie di misure riguardanti i corpi di polizia e, fra queste, la Polizia Penitenziaria.

In particolare, a partire dal primo dicembre prossimo, viene autorizzata l’assunzione di complessive 105 nuove unità, di cui 48 in aggiunta a quelle già previste per il 2017 e altre 57 come anticipazione sulle assunzioni del 2018.

Nel provvedimento è inoltre prevista la possibilità per il Ministero della Giustizia di definire le modalità attuative delle assunzioni per il Corpo, anche attraverso l’ampliamento dei posti già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Modalità che, in via eccezionale, potranno comprendere anche lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi approvate quest’anno.

Infine, modificando la disciplina sull’obbligo di residenza e i casi di permanenza in caserma o di reperibilità, il decreto fiscale autorizza il personale di Polizia Penitenziaria a pernottare a titolo gratuito nelle caserme annesse agli istituti.