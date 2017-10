0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

“I dati Istat di oggi confermano che continua il cammino positivo e che il miglioramento dell’occupazione accompagna la crescita dell’economia. Prosegue la tendenza di medio-lungo periodo di crescita dell’occupazione: +375mila occupati nell’ultimo anno, +978mila da febbraio 2014, dei quali 565mila permanenti. Gli occupati, al netto dell’effetto della componente demografica, crescono in tutte le classi di età”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, commentando i dati Istat relativi ad occupati e disoccupati di agosto 2017:

“Rilevante il crollo degli inattivi: diminuiscono di 391mila in un anno e di 921mila da febbraio 2014, per effetto dell’aumento degli occupati. Diminuiscono i disoccupati: -60mila in un anno, -368mila da febbraio 2014 – aggiunge il ministro – Migliorano anche i dati relativi al lavoro delle donne, che registra un tasso di occupazione al massimo storico, e dei giovani, con un tasso di disoccupazione che resta però ancora troppo elevato. Per questo intendiamo intervenire con misure specifiche nella prossima legge di bilancio”.