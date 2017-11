0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Mantova, Trento e Bolzano sono le tre città d’Italia con le migliori ecoperformance. A stabilirlo è la graduatoria stilata da Legambiente, che inserisce, dal quarto al sesto posto, Parma, Pordenone e Belluno.

Queste città sono quelle che meglio delle altre gestiscono il ciclo dei rifiuti, che hanno cambiato stili di mobilità, trovato la formula giusta per depurare gli scarichi, contenere i consumi idrici e lo sperpero d’acqua potabile, che investono sulle rinnovabili, e che hanno significative esperienze di rigenerazione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici. T

Questa “smartness”, ossia questa capacità di alcuni capoluoghi di proiettarsi verso un nuovo modello urbano emerge dall’insieme dei dati di Ecosistema Urbano 2017 di Legambiente. Un cambiamento che non riguarda solo le medie e piccole città del Nord, ma che coinvolge anche i grandi centri urbani e il Sud Italia. Ad esempio Oristano, in Sardegna, che figura in decima posizione, ricicla più spazzatura (oltre il 70%) di tanti Comuni settentrionali ed è protagonista di un buon incremento del fotovoltaico pubblico. Tra gli altri centri urbani virtuosi c’è Cosenza, tredicesima, che tra 2011 e 2016 è balzata dal 21% al 53% di raccolta differenziata. E Pesaro, ventiquattresima, che anche se non è tra le primissime, è tra quelle dove si notano più passi avanti, in modo particolare nel campo della mobilità nuova con il progetto della bicipolitana.