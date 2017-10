1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Il 3 novembre uscirà “L’Osteria delle Dame” (Universal Music), una raccolta di concerti di Francesco Guccini, mai pubblicati prima d’ora, registrati nei primi anni ’80 nell’osteria bolognese. Da oggi, venerdì 13 ottobre, “L’Ostaria delle Dame” è disponibile in pre-order.

“L’Ostaria delle Dame” è un progetto discografico che nasce dal ritrovamento dei nastri con le registrazioni di tre concerti acustici di Guccini all’Osteria delle Dame di Bologna, il locale fondato da Francesco assieme a Padre Michele Casali nel 1970. Un tassello della storia del cantautore che si aggiunge alla geografia gucciniana della Bologna degli anni ’70 e ’80.

Il trasferimento diretto dai nastri magnetici ha mantenuto inalterata l’atmosfera dei concerti, che si svolgevano in modo del tutto informale in un ambiente goliardico e creativo tra le risate e gli applausi del pubblico e degli stessi protagonisti. Così gli ascoltatori potranno rivivere quell’irripetibile momento in modo genuino, grazie a parole e musica.

Saranno disponibili due versioni della raccolta live “L’Ostaria delle Dame”: un cofanetto deluxe con 6 cd, con le registrazioni integrali dei tre concerti (del 1982, 1984 e 1985) e un libro di 80 pagine con foto, testimonianze dei protagonisti dell’epoca, la storia dell’osteria e un’introduzione di Francesco Guccini, e un’edizione in 2 cd con una selezione dei tre concerti e il booklet.