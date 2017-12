0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni.

Subito dopo, il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, si è recato dai presidenti Grasso e Boldini per comunicare il provvedimento di scioglimento delle Camere.

Il Consiglio dei ministri ha quindi approvato il decreto di indizione della data delle elezioni per il 4 marzo. Sono state inoltre convocate per il 23 marzo le Camere, per la prima seduta dopo lo elezioni che servirà ad eleggere i rispettivi presidenti.