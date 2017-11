0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

L’Italia è stata raggiunta da un campo di alta pressione che porterà un periodo si stabilità atmosferica per almeno una settimana, ma il tempo non sarà bello ovunque. Ilmeteo.it spiega che il temposta migliorando anche sulle regioni meridionali dove ieri si sono avute delle piogge. La presenza dell’alta pressione se al Centro-Sud e sui rilievi porterà un ampio soleggiamento e temperature in graduale, ma costante aumento, favorirà il ritorno delle foschie o nebbie sulla Pianura padana, cielo talvolta coperto per nubi basse, locale pioviggine e non per ultimo, lo spettro dell’inquinamento. Come detto le temperature saliranno gradualmente con valori massimi che toccheranno i venti gradi al Sud e sul Lazio, ma anche in montagna i valori risulteranno particolarmente miti.

Secondo il meteorologo Antonio Sanò ci sarà un nuovo cambio del tempo per fine mese. La diminuzione della pressione causerà due diverse tendenze, la prima consta inuna massiccia discesa di aria polare che farebbe piombare l’Italia in pieno inverno, la seconda l’arrivo delle piogge alluvionali su molte regioni. Nei prossimi giorni questi dubbi verranno dissipati.