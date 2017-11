0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Dopo il maltempo e anche la neve in pianura, il “ciclone Attila” si appresta ad infierire sulle regioni adriatiche e su gran parte del Sud. Ilmeteo.it spiega che oggi il tempo peggiorerà fortemente su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con nubifragi attesi dalla serata e per gran parte del giorno successivo. Piogge e temporali anche su Sardegna orientale e su gran parte del Sud. Precipitazioni abbondanti anche in Puglia.

Il meteorologo Antonio Sanò sottolinea che mercoledì sera altre piogge diffuse e localmente intense colpiranno i settori ionici e giovedì insisteranno su Abruzzo meridionale, Molise, Gargano. In questi tre giorni la neve cadrà sull’Appennino a quote via via più elevate e a partire dai 1400 metri. Il tempo che migliorerà gradualmente venerdì 17 quando i temporali potranno interessare palermitano, messinese, reggino e alcune zone della Puglia. Bel tempo al Nord e poi sul resto del Centro.