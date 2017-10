0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Le regioni meridionali sono ancora alle prese con moderate correnti instabili settentrionali. La redazione di iLmeteo.it comunica l’insistenza per oggi e, in forma più attenuata, nel weekend, di nubi diffuse e piogge o rovesci sparsi su diverse aree del Sud. Fenomeni più frequenti soprattutto sulla Puglia, sulla Lucania e sulla Calabria, in qualche caso anche con temporali forti, specie tra il Brindisino e il Leccese. Addensamenti via via più frequenti anche sui settori alpini, a iniziare da quelli centro-orientali poi, domani, anche su Ovest Alpi, qui per una nuova circolazione instabile occidentale. Sul resto del Paese, fine settimana con tempo generalmente stabile e ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi sparse qua e là e una tendenza, per Domenica, a locali rovesci anche sul Centro Appennino e sul Lazio, solo occasionalmente sul Nord Appennino.

Il meteorologo Antonio Sanò spiega che, nella prima parte della prossima settimana, arriverà un graduale peggioramento del tempo a iniziare dal Nord. Già lunedì, nubi e locali piogge interesseranno le Alpi, le Prealpi, localmente le alte pianure lombarde. Piogge o locali temporali anche sulla Sicilia, occasionalmente sull’Appennino centro-meridionale.

Nel corso di martedì, nubi in intensificazione al Nord con piogge e rovesci sparsi soprattutto verso sera, quando saranno possibili anche temporali sulla Venezia Giulia, sull’alto Adriatico, localmente su Est Veneto, Emilia-Romagna, Levante Ligure e soprattutto alta Toscana. Tempo migliore al Centro-Sud, ma con nubi in aumento e piogge verso le aree tirreniche entro sera. Spostamento rapido del maltempo verso il Centro, con temporali anche forti tra Est Toscana, Umbria e Marche nella notte e poi, nel corso della giornata di mercoledì, fenomeni in evoluzione verso il Centro Sud.

Temperature per tutto il periodo intorno alle medie stagionali o anche un po’ sotto al Centro Sud.