Un’irruzione di aria polare caratterizzerà il prossimo week-end. La redazione di www.iLMeteo.it annuncia un rapido calo delle temperature, ad opera di correnti fredde settentrionali, richiamate dal ciclone scandinavo “Thor” di origine sub-polare.

Nel corso di sabato i venti inizieranno a disporsi dai quadranti settentrionali, con nubi e precipitazioni sull’Emilia Romagna meridionale, e al Centro-Sud. La neve cadrà a quote molto basse, sopra i 5/600 metri sull’Appennino emiliano-romagnolo, sopra i 7/900 metri sui rilievi centrali e oltre i 1000 metri al Sud.

Temperature in picchiata dalla sera e notte.

Il risveglio di domenica 17 sarà veramente gelido con minime sotto zero su tutto il Nord e su alcune regioni centrali tirreniche. Valori massimi non più alti di 5/6° al Nord, fino a 9/10° al Centro e non superiori ai 12° al Sud. Il freddo continuerà a farsi sentire almeno fino a mercoledì 20 con valori sotto la media del periodo di quasi 7/10°.